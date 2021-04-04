Полиция Франции проверит сообщения об участии министров в нелегальных вечеринках

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил проверить информацию СМИ об участии ряда министров правительства страны в тайных вечеринках в ресторанах и частных клубах Парижа, которые должны быть закрыты из-за карантина. Нарушители рискуют потерять свои посты, а владельцы заведений получить до года тюрьмы.

Об этом министр внутренних дел написал в своем Twitter .

"После репортажа телеканала М-6 я попросил префекта полиции Парижа проверить достоверность приведенных в нем фактов. В случае, если они подтвердятся, организаторы и участники этих подпольных вечеринок будут наказаны", - написал Дарманен.

Ранее французский телеканал M-6 сообщил о действующем в одном из престижных районов Парижа подпольном ресторане, где на вечеринки собираются десятки людей. Телеканал связался с одним из участников тусовки. Он признался, что неделю назад посещал несколько тайно работающих заведений и встречал там членов французского правительства.

В случае подтверждения информации об участии членов правительства в таких вечеринках министрам грозит отставка и крупные штрафы. Организаторы подпольных тусовок могут на год сесть в тюрьму.