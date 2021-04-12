Полиция Киева за неделю составила 160 админпротоколов из-за нарушения локдауна
В Киеве уже неделю действует усиленный локдаун. За это время правоохранители составили 160 админпротоколов из-за нарушения ограничений.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Правоохранители проверяют также наличие спецпропусков у пассажиров, которые заходят в общественный транспорт и соблюдение ими противоэпидемических ограничений.
За последнюю неделю полицейские проверили 3565 объектов. В результате на юридических лиц составили 160 административных протоколов по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях. На физических лиц составили 976 постановлений.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко выступил с требованием к правительству ввести настоящий общенациональный локдаун в Украине и запретить межобластное транспортное сообщение.
Отметим, глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что в Украине нет необходимости сейчас вводить тотальный локдаун. Адаптивный карантин является эффективным и дает результаты.
Ранее Шмыгаль в обращении к местной власти призвал их самостоятельно усиливать карантинные ограничения и не ждать указаний сверху.