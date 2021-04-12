Поліція Києва за тиждень склала 160 адмінпротоколів через порушення локдауну
У Києві вже тиждень діє посилений локдаун. За цей час правоохоронці склали 160 адмінпротоколів через порушення обмежень.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Правоохоронці перевіряють також наявності спецперепусток у пасажирів, які заходять у громадський транспорт та дотримання ними протиепідемічних обмежень.
За останній тиждень поліцейські перевірили 3565 об’єктів. У результаті на юридичних осіб складено 160 адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення. На фізичних осіб складено 976 постанов.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко виступив з вимогою до уряду запровадити справжній загальнонаціональний локдаун в Україні та заборонити міжобласне транспортне сполучення.
Зазначимо, голова Кабміну Денис Шмигаль заявив, що в Україні немає необхідності зараз вводити тотальний локдаун. Адаптивний карантин є ефективним і дає результати.
Раніше Шмигаль в зверненні до місцевої влади закликав їх самостійно посилювати карантинні обмеження і не чекати вказівок зверху.