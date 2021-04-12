ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Поліція Києва за тиждень склала 160 адмінпротоколів через порушення локдауну

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 10:33
Поліція Києва за тиждень склала 160 адмінпротоколів через порушення локдауну Фото: київська поліція перевіряє заклади на дотримання правил карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві вже тиждень діє посилений локдаун. За цей час правоохоронці склали 160 адмінпротоколів через порушення обмежень.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Правоохоронці перевіряють також наявності спецперепусток у пасажирів, які заходять у громадський транспорт та дотримання ними протиепідемічних обмежень.

За останній тиждень поліцейські перевірили 3565 об’єктів. У результаті на юридичних осіб складено 160 адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення. На фізичних осіб складено 976 постанов.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко виступив з вимогою до уряду запровадити справжній загальнонаціональний локдаун в Україні та заборонити міжобласне транспортне сполучення.

Зазначимо, голова Кабміну Денис Шмигаль заявив, що в Україні немає необхідності зараз вводити тотальний локдаун. Адаптивний карантин є ефективним і дає результати.

Раніше Шмигаль в зверненні до місцевої влади закликав їх самостійно посилювати карантинні обмеження і не чекати вказівок зверху.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Локдаун полиция
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19