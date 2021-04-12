Полиция, спортсмены и маломобильные группы: кто получит вакцину CoronaVac

Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech уже доставляется в регионы. Ее будут применять при вакцинации от COVID определенных групп населения.

По его словам, вакцина CoronaVac будет предоставлена полицейским, маломобильным группам населения, лицам, которые за ними ухаживают, олимпийцам, паралимпийцам и людям, которые будут принимать непосредственное участие в проведении ВНО.

"Технология изготовления вакцины проста и понятна. CoronaVac - инактивированная вакцина, то есть на основе "убитого" вируса. Мы живем рядом с инактивированными вакцинами десятки лет. Самая известная всем мамам в Украине - АКДС от дифтерии, коклюша и столбняка - инактивированная", - добавил Степанов.