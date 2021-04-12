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Полиция, спортсмены и маломобильные группы: кто получит вакцину CoronaVac

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 17:18
Полиция, спортсмены и маломобильные группы: кто получит вакцину CoronaVac Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech уже доставляется в регионы. Ее будут применять при вакцинации от COVID определенных групп населения.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, вакцина CoronaVac будет предоставлена полицейским, маломобильным группам населения, лицам, которые за ними ухаживают, олимпийцам, паралимпийцам и людям, которые будут принимать непосредственное участие в проведении ВНО.

"Технология изготовления вакцины проста и понятна. CoronaVac - инактивированная вакцина, то есть на основе "убитого" вируса. Мы живем рядом с инактивированными вакцинами десятки лет. Самая известная всем мамам в Украине - АКДС от дифтерии, коклюша и столбняка - инактивированная", - добавил Степанов.

Напомним, первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта, она насчитывает 215 тысяч доз. Всего украинское правительство законтрактовало почти 2 млн доз вакцины китайского производства.

Эффективность этой вакцины в Китае оказалась 65%, а в Турции показатель составил 91,25% в ходе местный испытаний.

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