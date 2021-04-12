Поліція, спортсмени і маломобільні групи: хто отримає вакцину CoronaVac
Вакцина CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech уже доставляється до регіонів. Її будуть застосовувати при вакцинації від COVID певних груп населення.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, вакцина CoronaVac буде надана поліцейським, маломобільним групам населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям і людям, які будуть брати безпосередню участь у проведенні ЗНО.
"Технологія виготовлення вакцини проста і зрозуміла. CoronaVac - інактивована вакцина, тобто на основі "вбитого" вірусу. Ми живемо поруч з інактивованими вакцинами десятки років. Найвідоміша всім мамам в Україні - АКДС від дифтерії, коклюшу і правця - інактивована", - додав Степанов.
Нагадаємо, перша партія вакцини CoronaVac прибула до України 25 березня, вона налічує 215 тисяч доз. Загалом український уряд законтрактував майже 2 млн доз вакцини китайського виробництва.
Ефективність цієї вакцини у Китаї виявилася 65%, а в Туреччині показник склав 91,25% в ході місцевий випробувань.