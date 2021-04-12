Поліція, спортсмени і маломобільні групи: хто отримає вакцину CoronaVac

Вакцина CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech уже доставляється до регіонів. Її будуть застосовувати при вакцинації від COVID певних груп населення.

За його словами, вакцина CoronaVac буде надана поліцейським, маломобільним групам населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям і людям, які будуть брати безпосередню участь у проведенні ЗНО.

"Технологія виготовлення вакцини проста і зрозуміла. CoronaVac - інактивована вакцина, тобто на основі "вбитого" вірусу. Ми живемо поруч з інактивованими вакцинами десятки років. Найвідоміша всім мамам в Україні - АКДС від дифтерії, коклюшу і правця - інактивована", - додав Степанов.