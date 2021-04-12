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Поліція, спортсмени і маломобільні групи: хто отримає вакцину CoronaVac

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 17:18
Поліція, спортсмени і маломобільні групи: хто отримає вакцину CoronaVac Фото: вакцинація в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вакцина CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech уже доставляється до регіонів. Її будуть застосовувати при вакцинації від COVID певних груп населення.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, вакцина CoronaVac буде надана поліцейським, маломобільним групам населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям і людям, які будуть брати безпосередню участь у проведенні ЗНО.

"Технологія виготовлення вакцини проста і зрозуміла. CoronaVac - інактивована вакцина, тобто на основі "вбитого" вірусу. Ми живемо поруч з інактивованими вакцинами десятки років. Найвідоміша всім мамам в Україні - АКДС від дифтерії, коклюшу і правця - інактивована", - додав Степанов.

Нагадаємо, перша партія вакцини CoronaVac прибула до України 25 березня, вона налічує 215 тисяч доз. Загалом український уряд законтрактував майже 2 млн доз вакцини китайського виробництва.

Ефективність цієї вакцини у Китаї виявилася 65%, а в Туреччині показник склав 91,25% в ході місцевий випробувань.

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