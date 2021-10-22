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Полиция возбудила почти 800 дел за подделку COVID-сертификатов

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Киев, Пятница 22 октября 2021 08:57
Полиция возбудила почти 800 дел за подделку COVID-сертификатов Фото: министр внутренних дел Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве внутренних дел подсчитали количество открытых уголовных дел по факту подделки COVID-сертификатов. Таких в Украине уже почти 800.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Дениса Монастырского.

"Почти 800. Именно столько уголовных производств начато по факту подделки сертификатов вакцинации. Тем временем в Украине фиксируется наибольшая смертность от COVID-19. Поэтому обращаюсь ко всем! Сообщайте о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции", - обратился к гражданам министр.

Отметим, что за изготовление и сбыт поддельной документации правонарушителям может грозить наказание - от штрафа в 17 тысяч гривен до 5 лет лишения свободы.

Вместе с тем за использование поддельных справок или сертификатов предусмотрено наказание - от штрафа на сумму до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2-х лет.

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