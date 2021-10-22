Поліція порушила майже 800 справ за підробку COVID-сертифікатів

В Міністерстві внутрішніх справ підрахували кількість відкритих кримінальних справ за фактом підробки COVID-сертифікатів. Таких в Україні вже майже 800.

"Майже 800. Саме стільки кримінальних проваджень розпочато за фактом підробки сертифікатів вакцинації. Тим часом в Україні фіксується найбільша смертність від COVID-19. Тому звертаюся до всіх! Повідомляйте про факти підробки сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції", - звернувся до громадян міністр.

Зазначимо, що за виготовлення і збут підробленої документації правопорушникам може загрожувати покарання - від штрафу у 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі.

Разом з тим за використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачене покарання - від штрафу на суму до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.