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Поліція порушила майже 800 справ за підробку COVID-сертифікатів

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 08:57
Поліція порушила майже 800 справ за підробку COVID-сертифікатів Фото: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Міністерстві внутрішніх справ підрахували кількість відкритих кримінальних справ за фактом підробки COVID-сертифікатів. Таких в Україні вже майже 800.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

"Майже 800. Саме стільки кримінальних проваджень розпочато за фактом підробки сертифікатів вакцинації. Тим часом в Україні фіксується найбільша смертність від COVID-19. Тому звертаюся до всіх! Повідомляйте про факти підробки сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції", - звернувся до громадян міністр.

Зазначимо, що за виготовлення і збут підробленої документації правопорушникам може загрожувати покарання - від штрафу у 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі.

Разом з тим за використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачене покарання - від штрафу на суму до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.

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