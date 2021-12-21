Полностью привились от COVID 13 млн украинцев, а почти 80 - получили дополнительную дозу

Статистика за сутки

За вчера, 20 декабря от коронавируса было вакцинировано 110 740 человек. Из которых первую дозу вакцины получило 36 056 человек, а полностью иммунизированны - 74 605, дополнительную дозу получили 79 человек.

В целом в Украине

От начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 422 443 человека, из них получили первую дозу - 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 13 061 477, а получили дополнительную дозу - 171 человек.

В общем количестве в стране проведено 27 484 089 прививок.