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Полностью привились от COVID 13 млн украинцев, а почти 80 - получили дополнительную дозу

Автор: Мария Кучерявец

В Украине по состоянию на утро, 21 декабря прошли базовый курс вакцинации от коронавируса более 13 млн человек. Дополнительную прививку получили за сутки почти 80 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 20 декабря от коронавируса было вакцинировано 110 740 человек. Из которых первую дозу вакцины получило 36 056 человек, а полностью иммунизированны - 74 605, дополнительную дозу получили 79 человек.

В целом в Украине

От начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 422 443 человека, из них получили первую дозу - 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 13 061 477, а получили дополнительную дозу - 171 человек.

В общем количестве в стране проведено 27 484 089 прививок.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, решение о сроках применения бустерной дозы вакцины от коронавируса будет принято на этой неделе.

Добавим, в Украине разрешили применение третьей дозы вакцины от коронавируса отдельным категориям населения.

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