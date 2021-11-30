Полностью вакцинировались от коронавируса уже более 11 млн украинцев

Статистика за сутки

За минувшие сутки от коронавируса было вакцинировано 226 059 человек.

Из которых первую дозу вакцины получили 71 124 человека, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 154 935 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито от COVID 13 391 656 человек.

Из которых получили первую дозу - 13 391 654 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 122 635 человек.

В общем количестве в Украине проведено 24 514 289 прививок.