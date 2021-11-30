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Повністю вакцинувалися від коронавірусу вже понад 11 млн українців

Автор: Марія Кучерявець

Станом на ранок, 30 листопада в Україні отримали дві дози вакцини від коронавірусу більш як 11 млн людей. Всього в країні проведено 24,5 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За минулу добу від коронавірусу було вакциновано 226 059 людей. З яких першу дозу вакцини отримали 71 124 людини, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 154 935 людей.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено від COVID 13 391 656 людей.

З яких отримали першу дозу - 13 391 654 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 11 122 635 людей.

У загальній кількості в Україні проведено 24 514 289 щеплень.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксували понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу, померли від хвороби 561 людина.

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УкраїнаМінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцина від коронавірусу