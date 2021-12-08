Полностью вакцинировались от коронавируса уже более 12 млн украинцев

Статистика за сутки

За вчера, 7 декабря в Украине 199 765 человек вакцинировано против COVID-19.

Из которых первую дозу вакцины получили 79 270 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 120 495 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито от коронавируса 13 905 433 человека.

Из них получили первую дозу - 13 905 431 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 042 233.

Всего в стране проведено 25 947 664 прививки.