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Повністю вакцинувалися від коронавірусу вже понад 12 млн українців

Автор: Марія Кучерявець

В Україні станом на ранок, 8 грудня повний курс імунізації від коронавірусу пройшли більш як 12 млн людей. Загалом в країні вже зробили 25,9 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 7 грудня в Україні 199 765 людей вакциновано проти COVID-19.

З яких першу дозу вакцини отримали 79 270 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 120 495 людей.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено від коронавірусу 13 905 433 людини.

З них отримали першу дозу - 13 905 431 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 042 233.

Загалом в країні проведено 25 947 664 щеплення.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилась коронавірусом 9371 людина, а померли - 450.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинВакцина від коронавірусу