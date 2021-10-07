Почти половину школ Харьковской области ждет "дистанционка" в случае "красной" зоны

По словам директора департамента здравоохранения ХОГА Максима Хаустова, сейчас в области полностью привиты от коронавируса 54% учителей.

В то же время общий показатель вакцинированных педагогов, включая и первую дозу, составляет 89%.

"Ограничения касаются образовательного процесса. В "красной" зоне педагоги должны быть 100% вакцинированы и только исключительно с "зеленым" сертификатом - это две дозы, полный курс вакцинации", - отметил Хаустов.

Он добавил, что окончательное решение по усилению карантина в регионе будет принято на государственном уровне, и в случае официального перехода в "красную" зону карантина, в области будут ожидать разъяснений и рекомендаций Минздрава.