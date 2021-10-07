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Почти половину школ Харьковской области ждет "дистанционка" в случае "красной" зоны

Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области почти половина школ может перейти на дистанционное обучение. Это может произойти в случае введения "красной" зоны карантина в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание МГ "Объектив".

По словам директора департамента здравоохранения ХОГА Максима Хаустова, сейчас в области полностью привиты от коронавируса 54% учителей.

В то же время общий показатель вакцинированных педагогов, включая и первую дозу, составляет 89%.

"Ограничения касаются образовательного процесса. В "красной" зоне педагоги должны быть 100% вакцинированы и только исключительно с "зеленым" сертификатом - это две дозы, полный курс вакцинации", - отметил Хаустов.

Он добавил, что окончательное решение по усилению карантина в регионе будет принято на государственном уровне, и в случае официального перехода в "красную" зону карантина, в области будут ожидать разъяснений и рекомендаций Минздрава.

Напомним, по данным Киевской школы экономики под угрозой "красной" зоны находится Харьковская область.

Добавим, в случае перехода региона в "красную" зону обязательная 100% вакцинация учителей для продолжения очного обучения.

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