Більше половини областей України можуть стати "червоними" наступного тижня, - KSE
У Київській школі економіки (KSE) прогнозують, що в "червону" зону карантину можуть потрапити більше половини регіонів в Україні. Це може статися вже на наступному тижні.
Про це заявив на брифінгу керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.
Він повідомив, що Миколаївська та Черкаська області показали перевищення порогів для входження в "червону" зону. Очікується, що сьогодні або завтра відбудеться засідання Нацкомісії з ТЕБ та НС, де приймуть рішення віднести ці регіони в "червону" зону.
"Наступного тижня у нас вже більше 50% регіонів може бути в "червоній" зоні. Відповідно, наступного тижня ми очікуємо рішення уряду про те, чи буде перевищення 50% регіонів в "червоному" рівні визначальним критерієм для запровадження загальнонаціонального локдауну", - сказав він.
За словами експерта, необхідно також впроваджувати додаткові обмеження у Вінницькій та Хмельницькій областях. Рівненська, Чернігівська та Тернопільська області також незабаром можуть увійти в "червоний" рівень епіднебезпеки, додав він.
У той же час ситуація в Івано-Франківській області стабілізується, але там досі найбільша кількість активних хворих, повідомив експерт.
Нагадаємо, глава Ради Дмитро Разумков вважає недоцільним вводити по всій Україні повний локдаун.
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