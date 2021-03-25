Більше половини областей України можуть стати "червоними" наступного тижня, - KSE

У Київській школі економіки (KSE) прогнозують, що в " червону" зону карантину можуть потрапити більше половини регіонів в Україні. Це може статися вже на наступному тижні.

Він повідомив, що Миколаївська та Черкаська області показали перевищення порогів для входження в "червону" зону. Очікується, що сьогодні або завтра відбудеться засідання Нацкомісії з ТЕБ та НС, де приймуть рішення віднести ці регіони в "червону" зону.

"Наступного тижня у нас вже більше 50% регіонів може бути в "червоній" зоні. Відповідно, наступного тижня ми очікуємо рішення уряду про те, чи буде перевищення 50% регіонів в "червоному" рівні визначальним критерієм для запровадження загальнонаціонального локдауну", - сказав він.

За словами експерта, необхідно також впроваджувати додаткові обмеження у Вінницькій та Хмельницькій областях. Рівненська, Чернігівська та Тернопільська області також незабаром можуть увійти в "червоний" рівень епіднебезпеки, додав він.

У той же час ситуація в Івано-Франківській області стабілізується, але там досі найбільша кількість активних хворих, повідомив експерт.