Польша готовится к четвертой волне COVID-19: медики требуют высоких зарплат

Польские медики вішли с протестом на улицу, требуя от правительства повышения зарплат и финансирования медицины.

Люди были в белой одежде, держали плакаты в руках. На них было написано: "Пандемия нехватки медсестер и акушерок продолжается уже много лет", "Мы умираем на 20 лет раньше других польских женщин", "Требуем приличного заработка", "Нет медицины без диагностики".





Также он отметил, что правительство должно выделять деньги на обучение медиков, чтоб поляки могли получать лучшую медпомощь.

Премьер-министр Матеуш Моравецки также подтвердил, что власти не оставят без внимания требования протестующих.