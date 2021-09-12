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Польща готується до четвертої хвилі COVID-19: медики вимагають високих зарплат

Автор: Наталья Скороход

Польща готується до четвертої хвилі коронавірусу. Це стало причиною для протестів медиків у Варшаві, які пройшли 11 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РolsatNews.

Польські медики прийшли з протестом на вулицю, вимагаючи від уряду підвищення зарплат і фінансування медицини.

Люди були в білому одязі, тримали плакати в руках. На них було написано: "Пандемія нестачі медсестер і акушерок триває вже багато років", "Ми вмираємо на 20 років раніше інших польських жінок", "Вимагаємо пристойного заробітку","Немає медицини без діагностики".



Також він зазначив, що уряд повинен виділяти гроші на навчання медиків, щоб поляки могли отримувати кращу медичну допомогу.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецкі також підтвердив, що влада не залишить без уваги вимоги протестувальників.

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