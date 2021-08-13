Польша перепродаст Украине вакцину от COVID с коротким сроком годности

Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что польское правительство перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. По его словам, у препарата будет короткий срок годности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.
"Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут перепроданы в Украину. Уже в августе мы передадим первую партию - более 650 тысяч. Всего мы планируем перепродать - 1,2 миллиона", - заявил замглавы польского Минздрава.
Напомним, ранее сообщалось, что Польша передаст Украине 1,2 млн доз вакцины до октября.
В феврале ЕС разрешил Польше провести процедуру перепродажи Украине вакцины от коронавируса.