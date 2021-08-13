Польща перепродасть Україні вакцину від COVID з коротким терміном придатності

Заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска заявив, що польський уряд перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. За його словами, у препарату буде короткий термін придатності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.
"Ті вакцини, у яких короткий термін придатності, будуть перепродані в Україну. Вже в серпні ми передамо першу партію-понад 650 тисяч. Всього ми плануємо перепродати - 1,2 мільйона", - заявив заступник голови польського МОЗ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща передасть Україні 1,2 млн доз вакцини до жовтня.
У лютому ЄС дозволив Польщі провести процедуру перепродажу Україні вакцини від коронавірусу.