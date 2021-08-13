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Польща перепродасть Україні вакцину від COVID з коротким терміном придатності

Автор: Валерія Поліщук

Заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска заявив, що польський уряд перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. За його словами, у препарату буде короткий термін придатності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

"Ті вакцини, у яких короткий термін придатності, будуть перепродані в Україну. Вже в серпні ми передамо першу партію-понад 650 тисяч. Всього ми плануємо перепродати - 1,2 мільйона", - заявив заступник голови польського МОЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща передасть Україні 1,2 млн доз вакцини до жовтня.

У лютому ЄС дозволив Польщі провести процедуру перепродажу Україні вакцини від коронавірусу.

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УкраїнаПольшаВакцина від коронавірусу