Польша получила первую партию вакцины AstraZeneca, ожидают миллион доз

По словам координатора вакцинации в Польше Каролины Пизяк-Ковальской, у вакцины AstraZeneca меньшая эффективность защиты от заражения. Зато она защищает от тяжелого течения COVID-19.

"Она чрезвычайно эффективна в контексте блокировки возможного развития осложнений и тяжелого течения болезни. Преимущество векторных вакцин в том, что они вызывают сильный иммунный ответ организма. Достаточно дать малую дозу этого препарата", - сказала Пизяк-Ковальская.

Ожидается, что всего до конца февраля AstraZeneca доставит в Польшу миллион доз вакцины.