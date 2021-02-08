Польща отримала першу партію вакцини AstraZeneca, очікують мільйон доз

Польща отримала першу партію вакцини фірми AstraZeneca. В країну надійшло 120 тисяч доз.

За словами координатора вакцинації у Польщі Кароліни Пизяк-Ковальської, у вакцини AstraZeneca менша ефективність захисту від зараження. Натомість вона захищає від важкого перебігу COVID-19.

"Вона є надзвичайно ефективна в контексті блокування можливого розвитку ускладнень і важкого перебігу хвороби. Перевага векторних вакцин в тому, що вони викликають сильну імунну відповідь організму. Вистачить дати малу дозу цього препарату", - сказала Пизяк-Ковальська.

Очікується, що загалом до кінця лютого AstraZeneca доставить до Польщі мільйон доз вакцини.