Польша рассчитывает начать вакцинацию в феврале-марте

Процесс вакцинации от коронавируса в Польше должен начаться в феврале или марте. Вакцины должны быть бесплатными и добровольными.
Об этом пишет "Польское радио".
В первую очередь будут вакцинировать работников медицинских служб, жителей домов социальной помощи и людей преклонного возраста. Всего польское правительство заказало 45 миллионов доз вакцин против коронавируса в трех фармацевтических компаний: Pfizer BioNTech, Johnson&Johnson oraz AstraZeneca.
Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сейчас ситуация с местами в больницах "сравнительно стабильная".
"Почти половина мест для зараженных коронавирусом и треть аппаратов искусственного дыхания остаются доступными. Мы готовим резервные больницы на случай ухудшения эпидемической ситуации", - сказал он.
Ранее в Польше заявляли о вероятности начала вакцинации в январе.
Напомним, Британия стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавирус компаний Pfizer и BioNTech.