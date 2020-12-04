Польща розраховує почати вакцинацію у лютому-березні

Процес вакцинації від коронавірусу у Польщі повинен початися у лютому або березні. Вакцини мають бути безкоштовними та добровільними.

Про це пише "Польське радіо".

В першу чергу вакцинуватимуть працівників медичних служб, мешканців будинків соціальної допомоги та людей похилого віку. Всього польський уряд замовив 45 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу у трьох фармацевтичних компаній: Pfizer BioNTech, Johnson&Johnson oraz AstraZeneca.

Як заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький, наразі ситуація з місцями в лікарнях "порівняно стабільна".

"Майже половина місць для заражених коронавірусом та третина апаратів штучного дихання залишаються доступними. Ми готуємо резервні лікарні на випадок погіршення епідемічної ситуації", - сказав він.

Раніше в Польщі заявляли про ймовірність початку вакцинації в січні.

Нагадаємо, Британія стала першою країною у світі, яка отримала вакцину від коронавірусу компаній Pfizer та BioNTech.