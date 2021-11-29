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Власти Польши запретили полеты в семь стран Африки

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Польша, Понедельник 29 ноября 2021 17:02
Власти Польши запретили полеты в семь стран Африки Фото: Польша ужесточает карантин из-за "Омикрона" (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" в Польше усиливают карантин и запрещают полеты в семь африканских стран. Карантин для прибывающих из-за пределов Шенгенской зоны увеличивается до 14 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

"В связи с появлением новой мутации и ее потенциальным влиянием на развитие пандемии мы подготовили экстренный пакет ограничений", - рассказал министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Он подчеркнул, что эти меры включают "запрет перелетов в семь стран особого риска" и продление карантина до 14 дней как для тех, кто будет возвращаться из этих стран, так и для прибывающих из государств, не входящих в Шенгенскую зону.

Запрет на полеты касается Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевства Лесото, Королевства Эсватини и Республики Мозамбик.

"Появление нового штамма принципиально изменяет ситуацию, ее нельзя игнорировать. Мы должны действовать срочно, поэтому граница будет закрыта с начала декабря", - сказал министр.

Он также уточнил, что в стране могут ввести ограничения на посещения общественных мест, а точнее будет определено число посетителей, которые смогут одновременно находится в помещениях или других местах массового скопления людей.

Напомним, в ВОЗ оценили риск распространения штамма "Омикрон" на глобальном уровне.

Отметим, МИД Украины не советует ехать в семь стран Африки из-за штамма "Омикрон".

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