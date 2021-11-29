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Влада Польщі заборонила польоти в сім країн Африки

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Польща, Понеділок 29 листопада 2021 17:02
Влада Польщі заборонила польоти в сім країн Африки Фото: Польща посилює карантин через "Омікрон" (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" у Польщі посилюють карантин і забороняють польоти в сім африканських країн. Карантин для тих, хто прибуває з-за меж Шенгенської зони збільшується до 14 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

"У зв'язку з появою нової мутації та її потенційним впливом на розвиток пандемії ми підготували екстрений пакет обмежень", - розповів міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський.

Він наголосив, що ці заходи включають "заборону перельотів у сім країн особливого ризику" та продовження карантину до 14 днів як для тих, хто повертатиметься з цих країн, так і для тих, хто прибуває з держав, які не входять до Шенгенської зони.

Заборона на польоти стосується Південно-Африканської Республіки, Республіки Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівства Лесото, Королівства Есватіні та Республіки Мозамбік.

"Поява нового штаму принципово змінює ситуацію, її не можна ігнорувати. Ми повинні діяти терміново, тому кордон буде закритий з початку грудня", - сказав міністр.

Він також уточнив, що в країні можуть ввести обмеження на відвідування громадських місць, а точніше буде визначено число відвідувачів, які зможуть одночасно знаходиться в приміщеннях або інших місцях масового скупчення людей.

Нагадаємо, у ВООЗ оцінили ризик поширення штаму "Омікрон" на глобальному рівні.

Відзначити, МЗС України не радить їхати в сім країн Африки через штам "Омікрон".

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