Польша ужесточила карантин для путешественников из Великобритании

Пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич сообщил, что теперь путешественники, приезжающее из Великобритании, будут проходить изоляцию в Польше в течение недели.

"Люди, прибывающие в Польшу из Великобритании, будут подвергаться обязательному семидневному карантину" - сказал Андрусевич.

Он объяснил, что из карантина смогут выйти приезжие только после отрицательного теста на COVID-19, который был проведен неделю назад. При этом новое правило не будет касаться путешественников, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Также министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что "решения, принятые в отношении карантина для путешественников, прибывающих из Великобритании, призваны снизить риск передачи Дельта-варианта коронавируса", чтоб обезопасить граждан страны.