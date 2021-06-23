Польша ужесточила карантин для путешественников из Великобритании

Польша ужесточила правила въезда для путешественников из Великобритании. Соответствующее заявление сделали в Министерстве здравоохранения.
Об этом сообщает Польское радио.
Пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич сообщил, что теперь путешественники, приезжающее из Великобритании, будут проходить изоляцию в Польше в течение недели.
"Люди, прибывающие в Польшу из Великобритании, будут подвергаться обязательному семидневному карантину" - сказал Андрусевич.
Он объяснил, что из карантина смогут выйти приезжие только после отрицательного теста на COVID-19, который был проведен неделю назад. При этом новое правило не будет касаться путешественников, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса.
Также министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что "решения, принятые в отношении карантина для путешественников, прибывающих из Великобритании, призваны снизить риск передачи Дельта-варианта коронавируса", чтоб обезопасить граждан страны.
Напомним, Delta-вариант коронавируса может стать доминирующим по всей Европе. Такой прогноз озвучили украинские ученые.
Ранее сообщалось, что Великобритании пришлось отменить ослабление карантина из-за Delta-варианта коронавируса. Об этом заявили в правительстве.