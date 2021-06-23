Польща посилила карантин для мандрівників з Великобританії

Прес-секретар МОЗ Войцех Андрусевич повідомив, що тепер мандрівники, які приїжджають з Великобританії, будуть проходити ізоляцію в Польщі протягом тижня.

"Люди, які прибувають до Польщі з Великобританії, будуть піддаватися обов'язковому семиденному карантину" - сказав Андрусевич.

Він пояснив, що з карантину зможуть вийти приїжджі тільки після негативного тесту на COVID-19, який був проведений тиждень тому. При цьому нове правило не стосуватиметься мандрівників, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу.

Також міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив,що "рішення, прийняті щодо карантину для мандрівників, які прибувають з Великобританії, покликані знизити ризик передачі Дельта-варіанту коронавірусу", щоб убезпечити громадян країни.