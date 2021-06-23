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Польша вводит 10-дневный карантин для прибывающих из-за пределов "Шенгена"

Автор: Андрей Василюк

Правительство Польши приняло решение ввести обязательный 10-дневный карантин для путешественников, прибывающих из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Освободиться от такого требования могут лишь полностью вакцинированные граждане.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска, передает The Guardian.

Положения о карантине не будут применяться к людям, которые полностью привиты, подчеркнул он.

Раньше Польша ужесточила правила въезда для путешественников из Великобритании. Пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич сообщил, что теперь путешественники, которые приезжают из Великобритании, будут проходить изоляцию в Польше в течение недели.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский пояснил, что решение должно снизить риск передачи Дельта-варианта коронавируса.

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