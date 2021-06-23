Польща запроваджує 10-денний карантин для мандрівників з-за меж "Шенгену"

Уряд Польщі ухвалив рішення запровадити обов'язковий 10-денний карантин для мандрівників, які прибувають з країн, що не входять в Шенгенську зону. Звільнитися від такої вимоги можуть лише повністю вакциновані громадяни.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска, передає The Guardian.
Положення про карантин не застосовуватимуться до людей, які повністю щеплені, наголосив він.
Раніше Польща посилила правила в'їзду для мандрівників з Великобританії. Прес-секретар МОЗ Войцех Андрусевич повідомив, що тепер мандрівники, які приїжджають з Великої Британії, будуть проходити ізоляцію в Польщі протягом тижня.
Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський пояснив, що рішення має знизити ризик передачі Дельта-варіанту коронавірусу.