Польша вводит новое требование для путешественников

Правительство Польши вводит новое требование для все, кто прибывает в страну с субботы, 17 июля. Теперь перед прибытием в Польшу необходимо будет заполнять карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.
Документ, который помогает Департаменту здравоохранения обнаружить инфицированных коронавирусом, до сих пор можно было заполнить в бумажном виде. Начиная с субботы, только при отсутствии доступа к IT-системе бумажные карты будут действительны.
Электронную форму, которую необходимо заполнить, можно найти по ссылке. Документ необходимо заполнить перед отправлением в страну.
В карте местонахождения путешественника путешественникам необходимо будет указать такую информацию, как:
Электронная форма призвана помочь уменьшить быстрое распространение коронавируса, ведь если на борту самолета был зараженный, то предоставленная информация поможет быстро найти людей, которые путешествовали с ним.