Польща вводить нову вимогу для мандрівників

Уряд Польщі вводить нову вимогу для всіх, хто прибуває в країну з суботи, 17 липня. Тепер перед прибуттям до Польщі необхідно буде заповнювати карту місцезнаходження мандрівника (eKLP) в електронному вигляді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.
Документ, який допомагає Департаменту охорони здоров'я виявити інфікованих коронавірусом, досі можна було заповнити в паперовому вигляді. Починаючи з суботи, тільки при відсутності доступу до IT-системи паперові карти будуть дійсні.
Електронну форму, яку необхідно заповнити, можна знайти за посиланням. Документ необхідно заповнити перед відправленням в країну.
У карті місцезнаходження мандрівника мандрівникам необхідно буде вказати таку інформацію, як:
Електронна форма покликана допомогти зменшити швидке поширення коронавірусу, адже якщо на борту літака був заражений, то надана інформація допоможе швидко знайти людей, які подорожували з ним.