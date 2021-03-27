В Польше могут ввести комендантский час на фоне увеличения числа COVID-больных

Правительство Польши не исключает, что в стране могут ввести комендантский час. В частности, из-за того, что в Польше существенно возросло количество новых случаев заболевания коронавирусом .

"Ситуация критическая. Мы рассматриваем различные сценарии - от более оптимистичных до самых пессимистичных. Если через неделю-полторы мы не увидим изменения тенденции (в заболеваемости коронавирусом, - ред.), нам точно придется рассматривать такой вариант", - отметил министр.

По словам главы Минздрава, в Силезском воеводстве, которое среди лидеров по скорости распространения вируса, начинают подготовку для перевозки "тяжелых" больных в регионы, где больницы загружены меньше.

Он отметил, что пик третьей волны коронавируса ожидаемо придется на Пасху.