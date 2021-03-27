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В Польше могут ввести комендантский час на фоне увеличения числа COVID-больных

Автор: РБК-Украина

Правительство Польши не исключает, что в стране могут ввести комендантский час. В частности, из-за того, что в Польше существенно возросло количество новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает RMF24.

"Ситуация критическая. Мы рассматриваем различные сценарии - от более оптимистичных до самых пессимистичных. Если через неделю-полторы мы не увидим изменения тенденции (в заболеваемости коронавирусом, - ред.), нам точно придется рассматривать такой вариант", - отметил министр.

По словам главы Минздрава, в Силезском воеводстве, которое среди лидеров по скорости распространения вируса, начинают подготовку для перевозки "тяжелых" больных в регионы, где больницы загружены меньше.

Он отметил, что пик третьей волны коронавируса ожидаемо придется на Пасху.

Напомним, 25 марта правительство Польши приняло решение ввести дополнительные ограничения. В Польше запретили работу мебельных и строительных магазинов. При этом в торговых точках ограничат допустимое количество покупателей на 100 квадратных метров. В больших магазинах это будет один человек на каждые 20 квадратных метров.

Кроме того, 17 марта правительство Польши решило снова ввести локдаун по всей стране. С 20 марта закрыли театры, торговые центры, кинотеатры, гостиницы, бассейны и различные спортивные учреждения. Школы должны вернуться на дистанционное обучение не ранее 9 апреля.

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