У Польщі можуть ввести комендантську годину на тлі збільшення числа COVID-хворих

Уряд Польщі не виключає, що в країні можуть ввести комендантську годину. Зокрема, через те, що в Польщі істотно зросла кількість нових випадків захворювання на коронавірус .

"Ситуація критична. Ми розглядаємо різні сценарії - від оптимістичних до самих песимістичних. Якщо через тиждень-півтора ми не побачимо зміни тенденції (в захворюваності коронавірусом, - ред.), нам точно доведеться розглядати такий варіант", - зазначив міністр.

За словами глави МОЗ, у Сілезькому воєводстві, яке серед лідерів по швидкості поширення вірусу, починають підготовку для перевезення важких хворих у регіони, де лікарні завантажені менше.

Він зазначив, що пік третьої хвилі коронавірусу очікувано доведеться на Великдень.