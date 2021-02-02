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В Польше планируют вакцинировать 3 млн человек в первом квартале

Автор: Инна Собора

За первые три месяца 2021 года в Польше планируют вакцинировать от коронавируса 3 млн человек. Сейчас вакцинированы свыше 1,17 млн.

Об этом пишет "Польское радио".

Почти 200 тысяч граждан получили обе дозы вакцины. Также выявлено 871 побочную реакцию вакцинации.

"Несмотря на то, что были проблемы как с датой поставок, так и по количеству поставок, несмотря на необходимость введения различных изменений, наша консервативная политика реализации Национальной программы вакцинации позволила нам соблюдать наши декларации - прививки в среднем в течение месяца примерно для 1 млн человек, и в результате этого в первом квартале - для 3 млн поляков", - заявил премьер-министр Михаил Дворчик

Отметим, что население Польши всего составляет более 35 млн человек.

Напомним, в понедельник, 1 февраля, в Польше частично ослабили карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии COVID-19.

Ранее в Польше подтвердили первый случай "британского" штамма коронавируса.

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