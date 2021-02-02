У Польщі планують вакцинувати 3 млн людей в першому кварталі

За перші три місяці 2021 року в Польщі планують вакцинувати від коронавірусу 3 млн людей. Наразі вакциновані понад 1,17 млн.

Про це пише "Польське радіо".

Майже 200 тисяч громадян отримали обидві дози вакцини. Також виявлено 871 побічну реакцію вакцинації.

"Попри те, що були проблеми як із датою постачань, так і з кількістю постачань, незважаючи на необхідність введення різних змін, наша консервативна політика реалізації Національної програми вакцинації дозволила нам дотриматися наших декларацій - щеплення в середньому протягом місяця приблизно 1 млн осіб, і у результаті цього у першому кварталі - 3 млн поляків", - заявив прем'єр-міністр Міхаіл Дворчик.

Зазначимо, що населення Польщі всього становить понад 35 млн осіб.

Нагадємо, у понеділок, 1 лютого, у Польщі частково послабили карантинні обмеження, які були введені через пандемію COVID-19.

Раніше в Польщі підтвердили перший випадок "британського" штаму коронавірусу.