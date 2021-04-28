В Польше рассказали, когда дадут вакцину AstraZeneca Украине

В польском правительстве отметили, что точные сроки поставки препарата в Украину будут зависеть от динамики поставок AstraZeneca в Польшу.

"Для осуществления поставок нужно также согласовать юридические и технические аспекты, над которыми работают заинтересованные стороны. Принимая это во внимание, возможным сроком передачи вакцины украинской стороне является май-июнь", - сообщили в пресс-службе правительства Польши.

При этом власти заявили, что польская сторона будет пытаться поставить в Украину вакцину от коронавируса в "в течение следующих двух месяцев", несмотря на уменьшение поставок от компании AstraZeneca в Польшу.

При этом в правительстве подчеркнули, что пока не рассматривается возможность увеличения объемов как AstraZeneca, так и других производителей, которые будут перепроданы Украине.