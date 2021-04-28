У Польщі розповіли, коли дадуть вакцину AstraZeneca Україні

У польському уряді зазначили, що точні терміни поставки препарату в Україну будуть залежати від динаміки поставок AstraZeneca в Польщу.

"Для здійснення поставок потрібно також узгодити юридичні та технічні аспекти, над якими працюють зацікавлені сторони. Беручи це до уваги, можливим терміном передачі вакцини українській стороні є травень-червень", - повідомили в прес-службі уряду Польщі.

При цьому влада заявила, що польська сторона буде намагатися поставити в Україну вакцину від коронавірусу в "протягом наступних двох місяців", попри зменшення поставок від компанії AstraZeneca в Польщу.

При цьому в уряді підкреслили, що поки не розглядається можливість збільшення обсягів як AstraZeneca, так і інших виробників, які будуть перепродані Україні.