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В Польше сделали более 20 млн прививок против COVID-19

Автор: РБК-Украина

На сегодняшний день в Польше получили прививки от коронавируса более чем 20,5 млн человек. Из них полностью завершили вакцинацию более 7,3 млн граждан.

Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик на своей странице в Twitter.

Известно, что в их число входят люди, которые получили обе дозы вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna или AstraZeneca, или одну необходимую дозу Johnson & Johnson (Janssen).

По словам главы канцелярии премьер-министра, в последнее время темп вакцинации значительно замедлился. Если раньше было более 200 тысяч записей на прививку в день, то сейчас количество не превышает и 130 тысяч. Он предполагает, что причиной является то, что большинство людей, которые хотели вакцинироваться, уже сделали это.

"Мы ежедневно убеждаем граждан, что вакцинироваться стоит - это единственный способ преодолеть пандемию", - подчеркнул Дворчик.

Он заверил граждан, что правительство не будет делать прививку обязательной.

Напомним, что в Польше предположили снятие всех ограничительных мер, которые ввели в стране из-за пандемии коронавируса.

Добавим, что в Польше с 7 июня подросткам предлагать прививки против COVID-19.

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Новости Украины ПольшавакцинацияКоронавирус