В Польше сделали более 20 млн прививок против COVID-19

На сегодняшний день в Польше получили прививки от коронавируса более чем 20,5 млн человек. Из них полностью завершили вакцинацию более 7,3 млн граждан.
Известно, что в их число входят люди, которые получили обе дозы вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna или AstraZeneca, или одну необходимую дозу Johnson & Johnson (Janssen).
По словам главы канцелярии премьер-министра, в последнее время темп вакцинации значительно замедлился. Если раньше было более 200 тысяч записей на прививку в день, то сейчас количество не превышает и 130 тысяч. Он предполагает, что причиной является то, что большинство людей, которые хотели вакцинироваться, уже сделали это.
"Мы ежедневно убеждаем граждан, что вакцинироваться стоит - это единственный способ преодолеть пандемию", - подчеркнул Дворчик.
Он заверил граждан, что правительство не будет делать прививку обязательной.
Напомним, что в Польше предположили снятие всех ограничительных мер, которые ввели в стране из-за пандемии коронавируса.
Добавим, что в Польше с 7 июня подросткам предлагать прививки против COVID-19.