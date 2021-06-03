В Польше сделали более 20 млн прививок против COVID-19

Известно, что в их число входят люди, которые получили обе дозы вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna или AstraZeneca, или одну необходимую дозу Johnson & Johnson (Janssen).

По словам главы канцелярии премьер-министра, в последнее время темп вакцинации значительно замедлился. Если раньше было более 200 тысяч записей на прививку в день, то сейчас количество не превышает и 130 тысяч. Он предполагает, что причиной является то, что большинство людей, которые хотели вакцинироваться, уже сделали это.

"Мы ежедневно убеждаем граждан, что вакцинироваться стоит - это единственный способ преодолеть пандемию", - подчеркнул Дворчик.

Он заверил граждан, что правительство не будет делать прививку обязательной.