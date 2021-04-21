В Польше со следующей недели начнут ослаблять карантин

Правительство Польши приняло решение начать ослабление карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса. Меры начнут ослаблять с понедельника, 26 апреля.
Так, ограничения начнут ослаблять в 11 провинциях Польши. В провинциях
При этом ученики 1-3 классов начнут учиться по смешанно форме обучения.
Кроме того, на следующей неделе
Напомним, правительство Польши приняло решение изменить систему вакцинации от коронавируса. Теперь в стране будут прививать не по профессиональным или общественным группам, а по годам рождения.
Кроме того, ранее правительство Польши приняло решение продлить действующие в стране карантинные ограничения до 18 апреля.