В Польше со следующей недели начнут ослаблять карантин

Об этом сообщает пресс-служба правительства Польши .

Кроме того, на следующей неделе

При этом ученики 1-3 классов начнут учиться по смешанно форме обучения.

Так, ограничения начнут ослаблять в 11 провинциях Польши. В провинциях

Напомним, правительство Польши приняло решение изменить систему вакцинации от коронавируса. Теперь в стране будут прививать не по профессиональным или общественным группам, а по годам рождения.

Кроме того, ранее правительство Польши приняло решение продлить действующие в стране карантинные ограничения до 18 апреля.