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У Польщі з наступного тижня почнуть послаблювати карантин

Автор: РБК-Україна

Уряд Польщі прийняв рішення почати ослаблення карантинних обмежень, введених через коронавірус. Заходи почнуть послаблювати з понеділка, 26 квітня.

Про це повідомляє прес-служба уряду Польщі.

Так, обмеження почнуть послаблювати в 11 провінціях Польща. У провінціях

При цьому учні 1-3 класів почнуть навчатися за змішаною формою навчання.

Крім того, наступного тижня

Нагадавши, уряд Польщі прийняв рішення змінити систему вакцинації від коронавірусу. Тепер в країні будуть прищеплювати не за професійними або громадськими групами, а за роками народження.

Крім того, раніше уряд Польщі прийняв рішення продовжити чинні в країні карантинні обмеження до 18 квітня.

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