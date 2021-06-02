В Польше увеличат лимит числа людей на массовых мероприятиях

В Польше повысят ограничения по количеству гостей на больших собраниях, таких как свадьба, с 50 до 150. Новое количество людей будет разрешено с 6 июня.

Об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, передает Reuters.

При этом люди, которые были привиты против коронавируса, не будут учитываться в этом лимите 150 человек, уточнил министр. Отмечается, что такое решение принято в рамках ослабления введенного из-за COVID-19 карантина. Сейчас в Польше наблюдается уменьшение количества случаев коронавируса.