RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Польщі збільшать ліміт кількості людей на масових заходах

Автор: Андрій Василюк

У Польщі підвищать обмеження щодо кількості гостей на великих зібраннях, таких як весілля, з 50 до 150. Нова кількість людей буде дозволена з 6 червня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський, передає Reuters.

При цьому люди, які були щеплені проти коронавірусу, не будуть враховуватися в цьому ліміті 150 осіб, уточнив міністр.

Зазначається, що таке рішення прийнято в рамках послаблення запровадженого через COVID-19 карантину. Наразі у Польщі спостерігається зменшення кількості випадків коронавірусу.

Нагадаємо, раніше у Польщі обговорили можливість зняття всіх обмежувальних заходів, які запровадили в країні через коронавірус. До таких обмежень відноситься проведення масових заходів, яке все ще під забороною.

З 7 червня пропонуватимуть щеплення проти COVID-19 дітям у віці 12-15 років. Також країна приєднується до схеми сертифікатів вакцинації ЄС для спрощення подорожей між країнами блоку під час пандемії.

Раніше Європейська комісія дозволила вакцину Pfizer/BioNTech проти COVID-19 для використання у цій віковій групі після того, як Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що препарат є безпечним та ефективним для них.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Польша