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В Польше выявили первые случаи бразильского варианта COVID

Новина українською → Польша, Четверг 06 мая 2021 16:35
В Польше выявили первые случаи бразильского варианта COVID Фото: в Польше обнаружили три случая бразильского варианта COVID (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Польша обнаружила первые три случая бразильского варианта COVID-19. Три человека заболели на юге страны.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает Reuters.

Три случая бразильского варианта были обнаружены в южном регионе Силезия.

На данный момент Польша сообщала о 2 818 378 случаях заболеваний COVID и 68 993 смертях.

В мае Польша вновь открыла торговые центры, что знаменует начало постепенного размораживания экономики. Также в этом месяце в некоторых регионах должны открыться рестораны, гостиницы и школы.

При этом Польша ужесточила правила карантина для людей, прибывающих из Бразилии, Индии и Южной Африки после обнаружения случаев индийского варианта вируса в районах Варшавы и Катовице. Путешественники смогут выйти из карантина на основании негативного теста на коронавирус, не ранее, чем через 7 дней после возвращения в страну.

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