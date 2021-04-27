Bloomberg обнародовал рейтинг самых стойких стран к COVID-19

Американское издание Bloomberg составило рейтинг самых безопасных и стойких к коронавирусу стран. Список возглавил Сингапур.

Об этом сообщает Bloomberg .

Рейтинг составлялся с учетом таких параметров: индекс заражаемости, смертность от COVID, количество тестов и процент выявления, масштабы вакцинации, надежность карантинных мер.

Так, топ-10 самых безопасных стран выглядит так:

Сингапур;

Новая Зеландия;

Австралия;

Израиль;

Тайвань;

Южная Корея;

Япония;

Объединенные Арабские Эмираты;

Финляндия;

Гонконг.

Китай занял в рейтинге 12 место, Дания и Норвегия - 14 и 15 соответственно. При этом США, Великобритания и Канада занимают лишь 17, 18 и 19 места.

Самая плохая ситуация с COVID сейчас наблюдается в таких странах: