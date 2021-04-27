Bloomberg обнародовал рейтинг самых стойких стран к COVID-19
Американское издание Bloomberg составило рейтинг самых безопасных и стойких к коронавирусу стран. Список возглавил Сингапур.
Об этом сообщает Bloomberg.
Рейтинг составлялся с учетом таких параметров: индекс заражаемости, смертность от COVID, количество тестов и процент выявления, масштабы вакцинации, надежность карантинных мер.
Так, топ-10 самых безопасных стран выглядит так:
- Сингапур;
- Новая Зеландия;
- Австралия;
- Израиль;
- Тайвань;
- Южная Корея;
- Япония;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Финляндия;
- Гонконг.
Китай занял в рейтинге 12 место, Дания и Норвегия - 14 и 15 соответственно. При этом США, Великобритания и Канада занимают лишь 17, 18 и 19 места.
Самая плохая ситуация с COVID сейчас наблюдается в таких странах:
- Бразилия;
- Польша;
- Аргентина;
- Колумбия;
- Иран;
- Мексика.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия коронавируса в мире усиливается.
Также РБК-Украина писало, что в Австралии рассмотрят предложение о приостановке полетов из Индии, чтобы остановить распространение новой мутации коронавируса.