В Польше зафиксировали рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки

"Мы имеем 36 665 новых и подтвержденных случаев заражения коронавирусом", - говорится в сообщении ведомства.

Еще 248 пациентов с коронавирусом умерли за последние 24 часа. Из них 67 человек скончалось непосредственно от COVID-19, еще 181 - от сопутствующих заболеваний.

До этого самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за сутки в Польше был зафиксирован 1 апреля 2021 года - 35253 случая.

Всего с начала пандемии в стране заразились 4 443 217 человек, летальных случаев - 103 626