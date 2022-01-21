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В Польше зафиксировали рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки

Автор: Ольга Белей

В Польше за прошедшие сутки зафиксировали рекордное количество случаев заражения COVID-19. Заболевания обнаружили у 36 665 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Польши.

"Мы имеем 36 665 новых и подтвержденных случаев заражения коронавирусом", - говорится в сообщении ведомства.

Еще 248 пациентов с коронавирусом умерли за последние 24 часа. Из них 67 человек скончалось непосредственно от COVID-19, еще 181 - от сопутствующих заболеваний.

До этого самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за сутки в Польше был зафиксирован 1 апреля 2021 года - 35253 случая.

Всего с начала пандемии в стране заразились 4 443 217 человек, летальных случаев - 103 626

Напомним, за сутки 20 января в Германии зарегистрировали более 140 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Рекорд по заболеваемости страна бьет уже третий день подряд.

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