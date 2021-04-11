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В Польше заявили о 99% эффективности вакцин от COVID-19

Автор: РБК-Украина

В Польше вакцина от коронавируса показала эффективность в более чем 99% случаев. Из 5,5 млн вакцинированных поляков, только 51 тысяча человек получили положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в Twitter.

"В группе с более 5,5 млн вакцинированных, только 51 тысяча людей впоследствии получили положительный тест на коронавирус. При этом, больше половины таких случаев заражения произошли в течение 14 дней после получения первой дозы. Проще говоря, уровень защиты превышает 99%", - заявил он.

Согласно опубликованным данным, среди вакцинированных людей, которые впоследствии заболели, 50,5% получили положительный тест в пределах 14 дней после первой дозы.

Напомним, в Польше обе дозы вакцины от коронавируса получили более 2 млн человек. При этом всего сделали более 6,8 млн прививок.

Кроме того, ранее правительство Польши приняло решение продолжить действующие в стране карантинные ограничения до 18 апреля. По словам министра здравоохранения страны Адама Недзельского, на следующей неделе в статистике уже должны отразиться последствия празднования Пасхи.

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Новости Украины ПольшавакцинацияКоронавирусВакцина от коронавируса
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