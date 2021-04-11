В Польше заявили о 99% эффективности вакцин от COVID-19

"В группе с более 5,5 млн вакцинированных, только 51 тысяча людей впоследствии получили положительный тест на коронавирус. При этом, больше половины таких случаев заражения произошли в течение 14 дней после получения первой дозы. Проще говоря, уровень защиты превышает 99%", - заявил он.

Согласно опубликованным данным, среди вакцинированных людей, которые впоследствии заболели, 50,5% получили положительный тест в пределах 14 дней после первой дозы.