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У Польщі заявили про 99% ефективності вакцин від COVID-19

Автор: РБК-Україна

У Польщі вакцина від коронавірусу показала ефективність в більш ніж 99% випадків. З 5,5 млн вакцинованих поляків, тільки 51 тисяча людей отримали позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський в Twitter.

"В групі з понад 5,5 млн вакцинованих, тільки 51 тисяча людей згодом отримали позитивний тест на коронавірус. При цьому, більш ніж половина таких випадків зараження сталися протягом 14 днів після отримання першої дози. Простіше кажучи, рівень захисту перевищує 99%", - заявив він.

Згідно з опублікованими даними, серед вакцинованих людей, які згодом захворіли, 50,5% отримали позитивний тест в межах 14 днів після першої дози.

Нагадаємо, в Польщі обидві дози вакцини від коронавірусу отримали понад 2 млн осіб. При цьому все зробили понад 6,8 млн щеплень.

Крім того, раніше уряд Польщі прийняв рішення продовжити чинні в країні карантинні обмеження до 18 квітня. За словами міністра охорони здоров'я країни Адама Недзельського, на наступному тижні в статистиці вже повинні позначитися наслідки святкування Великодня.

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Новини України ПольшавакцинаціяКоронавірусВакцина від коронавірусу
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