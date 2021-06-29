В Полтаве открыли запись на прививку в центре вакцинации
Жители Полтавы получили возможность записаться на прививку от коронавируса в центре массовой вакцинации. Полтавский центр вакцинации присоединился к системе Helsi.
Об этом сообщил Telegram-канал Helsi.
Уже можно записаться на вакцинацию на 1, 2 или 3 июля. Зарегистрироваться на вакцинацию можно по ссылке - bit.ly/3qBy33j.
Прививку будут делать вакциной Coronavac, которую Украина приобрела у китайской компании Sinovac.
Запись на прививку помогает ускорить процесс иммунизации в центрах массовой вакцинации, поскольку в Helsi люди регистрируются на конкретное время. Записаться на вакцинацию могут только граждане с декларацией. Однако прививку можно получить и без декларации, однако для этого нужно ждать в живой очереди.
Напомним, впервые регистрацию на прививку через Helsi открыл центр вакцинации Киева. На этой неделе в Киеве центры вакцинации будут работать 5 дней.
Как известно, в минувшие выходные в Украине работали более 100 центров вакцинации.