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В Полтаве открыли запись на прививку в центре вакцинации

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Полтава, Вторник 29 июня 2021 21:19
В Полтаве открыли запись на прививку в центре вакцинации Фото: Полтава присоединилась к регистрации на прививку в Helsi (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Жители Полтавы получили возможность записаться на прививку от коронавируса в центре массовой вакцинации. Полтавский центр вакцинации присоединился к системе Helsi.

Об этом сообщил Telegram-канал Helsi.

Уже можно записаться на вакцинацию на 1, 2 или 3 июля. Зарегистрироваться на вакцинацию можно по ссылке - bit.ly/3qBy33j.

Прививку будут делать вакциной Coronavac, которую Украина приобрела у китайской компании Sinovac.

Запись на прививку помогает ускорить процесс иммунизации в центрах массовой вакцинации, поскольку в Helsi люди регистрируются на конкретное время. Записаться на вакцинацию могут только граждане с декларацией. Однако прививку можно получить и без декларации, однако для этого нужно ждать в живой очереди.

Напомним, впервые регистрацию на прививку через Helsi открыл центр вакцинации Киева. На этой неделе в Киеве центры вакцинации будут работать 5 дней.

Как известно, в минувшие выходные в Украине работали более 100 центров вакцинации.

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