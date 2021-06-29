У Полтаві відкрили запис на щеплення в центрі вакцинації
Мешканці Полтави отримали змогу записатися на щеплення від коронавірусу у центрі масової вакцинації. Полтавський центр вакцинації приєднався до системи Helsi.
Про це повідомив Telegram-канал Helsi.
Вже можна записатися на вакцинацію на 1, 2 чи 3 липня. Зареєструватися на вакцинацію можна за посиланням - bit.ly/3qBy33j.
Щеплення робитимуть вакциною Coronavac, яку Україна придбала в китайської компанії Sinovac.
Запис на щеплення допомагає прискорити процес імунізації у центрах масової вакцинації, оскільки в Helsi люди реєструються на конкретний час. Записатися на вакцинацію можуть тільки громадяни з декларацією. Однак щеплення можна отримати і без декларації, однак для цього потрібно чекати в живій черзі.
Нагадаємо, вперше реєстрацію на щеплення через Helsi відкрив центр вакцинації Києва. Цього тижня у Києві центри вакцинації працюватимуть 5 днів.
Як відомо, минулими вихідними в Україні працювали понад 100 центрів вакцинації.