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У Полтаві відкрили запис на щеплення в центрі вакцинації

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Полтава, Вівторок 29 червня 2021 21:19
У Полтаві відкрили запис на щеплення в центрі вакцинації Фото: Полтава приєдналася до реєстрації на щеплення у Helsi (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Мешканці Полтави отримали змогу записатися на щеплення від коронавірусу у центрі масової вакцинації. Полтавський центр вакцинації приєднався до системи Helsi.

Про це повідомив Telegram-канал Helsi.

Вже можна записатися на вакцинацію на 1, 2 чи 3 липня. Зареєструватися на вакцинацію можна за посиланням - bit.ly/3qBy33j.

Щеплення робитимуть вакциною Coronavac, яку Україна придбала в китайської компанії Sinovac.

Запис на щеплення допомагає прискорити процес імунізації у центрах масової вакцинації, оскільки в Helsi люди реєструються на конкретний час. Записатися на вакцинацію можуть тільки громадяни з декларацією. Однак щеплення можна отримати і без декларації, однак для цього потрібно чекати в живій черзі.

Нагадаємо, вперше реєстрацію на щеплення через Helsi відкрив центр вакцинації Києва. Цього тижня у Києві центри вакцинації працюватимуть 5 днів.

Як відомо, минулими вихідними в Україні працювали понад 100 центрів вакцинації.

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