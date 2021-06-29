У Полтаві відкрили запис на щеплення в центрі вакцинації

Вже можна записатися на вакцинацію на 1, 2 чи 3 липня. Зареєструватися на вакцинацію можна за посиланням - bit.ly/3qBy33j.

Щеплення робитимуть вакциною Coronavac, яку Україна придбала в китайської компанії Sinovac.

Запис на щеплення допомагає прискорити процес імунізації у центрах масової вакцинації, оскільки в Helsi люди реєструються на конкретний час. Записатися на вакцинацію можуть тільки громадяни з декларацією. Однак щеплення можна отримати і без декларації, однак для цього потрібно чекати в живій черзі.