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Шмыгаль призвал власти Киева не отменять вакцинацию в следующие выходные

Новина українською →
Киев, Среда 16 июня 2021 13:38
Шмыгаль призвал власти Киева не отменять вакцинацию в следующие выходные Фото: Шмыгаль призвал власти Киева не отменять вакцинацию в следующие выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Количество центров вакцинации в Украине должно увеличиваться, а прививки должны осуществляться даже в выходные дни. Сейчас в Украине количество желающих делать прививки увеличивается.

Об этом во время заседание правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Вакцинация населения против COVID-19 набирает обороты. Уже работает более 50 центров массовой вакцинации по всей стране. Ежедневно делаем практически 50 тысяч прививок, и будем ускоряться. Поэтому призываю местные власти, в том числе и власти Киева, проанализировать возможности системы и в следующие выходные работать в обычном режиме. Нам нужно вакцинировать как можно больше людей", - сказал премьер.

Он пояснил, что это обусловлено постоянным ростом количества желающих вакцинироваться.

"В связи с социологией, количество тех, кто хочет и готов вакцинироваться, постоянно растет. В Украину поступают только безопасные и полностью проверенные вакцины, которые используют в развитых странах. Сегодня мы примем решение, которое позволит семейным врачам выдавать справки, удостоверяющие прохождение полного курса вакцинации", - сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее в КГГА заявили, что на выходных 19-20 июня Центр вакцинации работать не будет - вместо этого люди смогут получить прививки 17-18 июня. Причина изменений в графике работы центра - праздник.

В столице на прошлых выходных в центре вакцинации на базе Международного выставочного центра (МВЦ) собралась очередь в сотни людей.

Добавим, что изменился алгоритм работы центра вакцинации от COVID в Киеве, который находится в Международном выставочном центре (МВЦ). Теперь нужно предварительно записываться через сервис helsi.me.

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