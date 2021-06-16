Шмыгаль призвал власти Киева не отменять вакцинацию в следующие выходные

Количество центров вакцинации в Украине должно увеличиваться, а прививки должны осуществляться даже в выходные дни. Сейчас в Украине количество желающих делать прививки увеличивается.

Об этом во время заседание правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Вакцинация населения против COVID-19 набирает обороты. Уже работает более 50 центров массовой вакцинации по всей стране. Ежедневно делаем практически 50 тысяч прививок, и будем ускоряться. Поэтому призываю местные власти, в том числе и власти Киева, проанализировать возможности системы и в следующие выходные работать в обычном режиме. Нам нужно вакцинировать как можно больше людей", - сказал премьер.

Он пояснил, что это обусловлено постоянным ростом количества желающих вакцинироваться.

"В связи с социологией, количество тех, кто хочет и готов вакцинироваться, постоянно растет. В Украину поступают только безопасные и полностью проверенные вакцины, которые используют в развитых странах. Сегодня мы примем решение, которое позволит семейным врачам выдавать справки, удостоверяющие прохождение полного курса вакцинации", - сказал Шмыгаль.