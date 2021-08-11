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В Полтаве театры будут дарить билеты на спектакли за вакцинацию от коронавируса

Автор: Инна Собора

В Полтаве решили поощрять к вакцинации от коронавируса новым способом. На выходных после прививки людям будуть дарить билеты в театр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Олега Синегубова.

Билеты получат те, кто впервые будет делать прививки от коронавируса. Пригласить на спектакли таким образом решили Театр кукол и Театр имени Гоголя.

"Так, в субботу в центре вакцинации в ТРЦ" Киев "дарить 60 билетов на спектакль "Подземелье" в Театре кукол. В воскресенье 50 билетов подарит Театр имени Гоголя на спектакль "Тарас Бульба", кто получит первую прививку в центре вакцинации во дворце досуга "Листопад"", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в Полтаве по COVID-прививки раздавали билеты на футбол.

Ранее в Киеве во время вакцинации в торговом центре Blockbuster Mall раздавали билеты на футбольные матчи клуба "Шахтер".

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